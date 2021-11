Közel egymilliárd forintból teljesen átalakul Sásd központja: piac, park, bölcsőde épül

Három nagyobb beruházásnak köszönhetően jelentősen átalakul Sásd belvárosa, ami zöldebbé, élhetőbbé teszi a városközpontot. Megoldódnak a parkolási gondok, könnyebben, biztonságosabban megközelíthető lesz az óvoda, illetve a sportolásnak egy újabb lehetősége nyílik meg a városban.

– A tanuszoda több mint 400 millió forintos kormányzati forrásból valósul meg. Az önkormányzatunk egy telket biztosított itt a városháza szomszédságában, illetve a mi feladatunk volt a telek biztosításán túl a közművesítés (víz, szenny­víz, áramkiépítés, gáz, tűzcsapok) – közölte a polgármester, Jusztinger János.

A tanuszoda várhatóan ebben az évben elkészül, és a szükséges engedélyeztetés, próbaüzem után jövő év tavaszán nyithat. Elsősorban a létesítmény a helyi általános iskolásokat fogadja, de az iskolaidőn kívül a lakosság is használhatja, illetve nyáron strandként üzemelhet. Egy rémhír kapott szárnyra a városban az uszodával kapcsolatban, hogy ivóvízhiány keletkezhet a működése miatt. A polgármester elmondta, hogy míg korábban csak egy kút látta el ivóvízzel a várost, 2016-ban Sásdon két új kutat is fúrtak, be is üzemelték. Most felmerült egy új kút fúrásának lehetősége is, de nem a vízhiány miatt, hanem azért, hogy az uszoda vízellátása, a medencék gyors feltöltése megoldható legyen.

A másik beruházás a bölcsőde építése, ami szintén pályázati pénzből valósul meg (180 millió), és részben önkormányzati forrásból (több mint 10 millió). A bölcsőde egy volt tejbolt épülete helyén épül, az óvoda közelében. A régi tejboltot elbontották, majd idén tavasszal elkezdődött az építkezés, ami 70–80 százalékos állapotban van. A bölcsődében két csoportszobát alakítanak ki, 28 kisgyermek részére. A szomszédságban egy másik üres, elhanyagolt telket is megvásárolt az önkormányzat, ahol a parkolást biztosítja a szülők számára.

– Több sásdi érdeklődik mi a helyzet a Zöldváros-Piac 400 milliós nagy projekttel. A korábbi közbeszerzések elbuktak, magasabb árajánlatokat kaptunk, mint ami a pályázatból finanszírozható. Most új közbeszerzés zajlik, eredménye november közepére várható – említi a polgármester.

A beruházás során elbontanák azon betonbódékat, amik az 1990-es évek legelején épültek átmeneti jelleggel. Az új csarnokba költöznének az üzletek. Az előtte lévő teret parkosítanák, és egy vízjátékkal szabadtéri színpadot is kialakítanának.