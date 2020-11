Rózsák illatozhatnak majd a nyáron Idrisz baba türbéje mellett

Egy takaros kis oszmán kertet hoznának létre a pécsi Idrisz baba türbéje körül: rózsákkal, pihenőpadokkal, kis szökőkutakkal és egy pavilonnal.

Sokáig elhanyagolt volt Idrisz baba türbéjének környéke, pedig az országban csak két épségben megtalálható oszmán síremlék tálalható. Gül baba türbéje Budapesten, és Idrisz baba türbéje Pécsett. Míg a fővárosit sokan látogatják, addig a pécsiről kevesen tudnak.

– Egyre inkább jelentőséget kap a szabadtéri kertturizmus.

A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. üzemeltető célja, hogy oszmán kertet hozzunk létre, rózsákkal, illatos, színes virágokkal, padokkal, kis szökőkutakkal és egy pavilonnal – mondta Pintér Bea tárlatvezető. – A tervek szerint jövő év elejétől napi két-két órában, délelőtt és délután nyitva lesz az érdeklődők előtt. Ezen kívül is lehet látogatni, előre egyeztetett időpontban.

Mint a tárlatvezető elmondta, Idrisz baba a bektasi dervisekhez tartozhatott, jósként és gyógyítóként, a szegények segítőjeként tett szert nagy tiszteletre. Halála után Pécsen a dzsámiban összejöttek a jogtudósok és elhatározták, közadakozásból türbét építenek neki. Ki a pénzt adta hozzá, ki az építőanyagot, ki a munkaerejét. A türbe 1593-94-ben épülhetett meg. A törökök kiűzése után feledésbe merült a sírhely, majd a jezsuiták a pestisesek védőszentjének tiszteletére, Szent Rókus néven kápolnává alakították át. Miután a jezsuitákat is elűzték, gazdátlanná vált az épület. Később a város tulajdonába került, ekkor a város puskaporkészletét tartották itt.

1904-ben megjelent Evlia Cselebi török utazó, történetíró magyar fordítása, kiderült: egy szent ember sírja található a Rókus-dombon. Zsolnay Miklós egy tervet készített a türbe helyrehozatalára. Ezt be is nyújtotta az akadémiának, de nem kapott pénzt rá. Idővel azért pár 100 ezer pengőt átutaltak a felújításra. A két világháború között a gyermekkórház gyógyszerraktáraként működött az épület, és egészen 2009-ig a gyermekkórház kertjén keresztül lehetett megközelíteni a türbét. Utána választották le és kapott külön helyrajzi számot. 1961-ben feltárták a türbét, és megtalálták Idrisz baba csontjait. Mikor a török állam tudomást szerezett róla, hivatalosan is török zarándokhelyé nyilvánította.