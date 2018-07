Sokak szemét szúrják az üres virágládák

Több ezer ember fordul meg nap mint nap a pécsi buszpályaudvaron. Sokaknak szemet szúrhat a pályaudvar környezetének állapota.

Természetszerető olvasónk hívta fel a figyelmünket a pécsi buszpályaudvar állapotára. Szerinte a terület gondozásával megbízottak igencsak hanyagul végzik a dolgukat, hiszen a virágládák egy része kong az ürességtől, illetve amelyikben van is valamilyen növény, az elhanyagolt, s gondozatlansága miatt nem túl kedvező képet mutat – nem csak a pályaudvarról, hanem Pécsről is.

– Nagyon sok helyen van yukka a pályaudvaron, ami egyébként nagyon szép növény, széppé tehetné a pályaudvart, ám a száraz leveleit nem szedik le, az csúfítja el az összképet – mondta olvasónk, aki fel is vette a kapcsolatot a területért felelős Dél-dunántúli Közlekedési Központ egyik munkatársával.

– Felajánlottam száz virágot, a piaci árusok is már jelezték, hogy adtak volna és teleültettük volna a ládákat. Erre felhívott egy kertész, hogy én mit ugrálok. Azt mondta, „ezeknek ez is elég” – mesélte az olvasónk. Elmondta, a kertész azt is határozottan közölte, hogy a yukkáról nem fogják levágni a száraz leveleket, mert ez csak őt zavarja. Megkerestük a Dél-dunántúli Közlekedési Központot, kérdésünkre tájékoztatásul elmondták, hogy a pécsi autóbusz-állomás területén lévő 236 nagy és 90 darab kisebb méretű beton virágládákba évelő, virágzó, a nagy környezeti igénybevételt jól tűrő zöld növényzetet ültettek. A terület gondozására kertészeti terv is készült, a telepítést, illetve a fajták kiválasztását is szakember végezte. 2009-2010-ben 25 fajta növényt ültettek, amelyek pótlásáról évente gondoskodnak, a pótlást pedig a növény számára élettanilag kedvező időszakban végzik el.

Elmondták, az állomás zöldterületeinek karbantartását szerződéses partnerrel végeztetik, aki heti egyszer öntöz, kéthetente gyomlál a déli oldalon a lépcsőház mellett és az északi oldali peronon. Emellett 2-3 hetente a fűnyírást, évente 3 alkalommal a sövénynyírást is elvégzik. A növényeknek nem csak a buszok szennyezését, valamint a betonkörnyezet miatt nyáron a magasabb hőmérsékletet, hanem az utazóközönség igénybevételét is ki kell bírnia (táskák rárakása, szemetelés). Emellett azonban azt is elmondták, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek a virágládák és a növényzet állapotára és amelyre külön felhívták a szerződéses partner figyelmét is.

Rontják az összképet a száraz levelek

A pécsi pályaudvaron járva mi magunk is azt tapasztaltuk, hogy valóban van néhány üres virágláda, emellett pedig több ládában a növények is kezdenek elszáradni.

A valóban sok helyre ültetett, terebélyes yukka száraz levelei is valamelyest rontják az összképet, emellett viszont azt is le kell szögezni, hogy a terület betonozott része gondozott.

Tény és való, hogy a pécsi autóbusz-állomáson 21. századi utastájékoztatási rendszer működik, korszerű utasváró, felújított peronok várják az utasokat. A vakok és gyengén látók számára taktilis – azaz tapintásra érzékelhető – sáv kialakítására is sor került. Az olvasóink által is kifogásolt zöld területek azonban itt-ott hagynak kivetnivalót maguk után.