Telt házas otthonok: évekbe is telhet az idősek elhelyezése

Folyamatosan telt házzal működnek az idősotthonok Baranya megyében, üresedés nagyon ritkán fordul elő. Van olyan intézmény, ahová jelenleg több mint háromszázan szeretnének bekerülni.

Az idősotthonok telt házzal működnek, a bekerülésre pedig akár éveket kell várni.

A probléma nem csak megyénkben, az egész országban jelen van – derült ki a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság legfrissebb, 2018. december 5-i adataiból. A felmérés szerint összesen 34.288-an várakoznak valamilyen szociális ellátásra, ebből 25.709-en idősek otthonába szeretnének bekerülni.

– Jelenleg 334 ember várakozik, hogy bekerüljön intézményeink valamelyikébe, amelyekben összesen 624 főt tudunk ellátni – tudtuk meg Gyuró Anikótól, a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonának intézményvezetőjétől. Pécsen három telephelyük működik, a legtöbben a malomvölgyi otthonba szeretnének bekerülni. A várakozók nagy száma miatt ez akár több mint egy évbe is beletelhet. Az intézményben állandó a telt ház, tavaly létszámstopot is be kellett vezetniük.

A Kölkedhez tartozó Hotel Béda Idősek Otthona magánintézményben valamivel jobb a helyzet, ott jelenleg 12 fős a várólista, de ahogy Hofecker Mónikától, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, mindig van 4-5 fő, aki visszamondja a beköltözést, amikor rá kerül a sor. Abban a reményben teszik ezt, hogy talán egy könnyebben megközelíthető otthonban kapnak helyet. Így viszont helyettük mások kerülhetnek be hozzájuk.

– Folyamatosan teljes kihasználtsággal működünk – mondta Kovács Dezső, az intézmény fenntartója. – Összesen 60 főt tudtunk ellátni, jelenleg is maximális a létszám. A várakozási idő néhány hónap.

Az intézményeknél azt nyilatkozták lapunknak, hogy üresedés szinte csak elhalálozás esetén fordul elő, nagyon kevesen vannak, akik önmaguk költöznek ki az otthonokból.

– Ritkán van csak arra példa, hogy a családtagok egy másik idősek otthonában találnak helyet, ami közelebb van a lakóhelyükhöz, és oda tudják vinni a gondozottat – ismertette Kovács Dezső.

Az ápolási osztályokra is várni kell

Az ápolásra, gondozásra szoruló idősek nem csak otthonokba kérhetnek elhelyezést, szükség esetén ápolási osztályokra jelentkezhetnek, azonban a túljelentkezés miatt itt is várni kell. Ezeken az osztályokon adott időre tudják vállalni az idős hozzátartozó gondozását, ami kérés esetén meghosszabbítható. Brlas Andreától, a Szociális Háló Egyesület elnökétől megtudtuk, ők intézetükben maximum egy évre tudják vállalni a gondozást.

Az ápolási idő lejárta után a legtöbb idős valamilyen szociális intézménybe kerül át, nagyon ritkán fordul csak elő, hogy saját otthonába tér haza.

Az idősek jogosultak házi segítségnyújtás igénybevételére is. Ennek időtartama a szükségletektől függően naponta egy és négy óra között lehet. Ebben az esetben a gondozó a takarításban, bevásárlásban vagy a gyógyszerkiváltásban segíti a rászorulókat. Amennyiben négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezik az idős, akkor kérvényezheti az elhelyezést a szociális otthonokba.