Valódi élmény az út félpénzen

Mint majd minden évben, az idén nyáron is karbantartási munkálatok zajlanak a Pécs–Budapest vasútvonalon, ezért az utasoknak vonatpótló buszra kell szállniuk.

Az utazási idő is növekedett, a teljes árú menetjegy vonat és autóbusz tekintetében is négyezer forint körül mozog. Nem meglepő, hogy ebben az időszakban többen választják alternatívaként a telekocsizást.

A hazai piacot a több mint tíz éve jelenlévő Oszkár hálózat uralja, a statisztikák szerint Pécs az egyik legtöbb forgalmat bonyolító vidéki település. Gyakran előfordul a nyári időszakban, hogy szinte órák alatt elfogynak a szabad férőhelyek.

A baranyai megyeszékhelyről Budapestre az út két-háromezer forint között mozog, mely függ attól, mennyien utaznak a kocsiban, és pontos úti céltól is befolyásoló – a repülőtérre általában drágább – a menetidő pedig legrosszabb esetben is csak három óra. Kezdetben főleg fiatalok választották az utazásnak ezen formáját, azonban ma már az idősebbek is szívesen utaznak telekocsival, és nyáron a turisták is nagyobb arányban választják ezt a lehetőséget.

– Budapesten élek, de Pécsre jártam egyetemre, már akkor is sokszor „oszkároztam”. A pécsi barátaim még mindig kötnek a városhoz, gyakran meglátogatom őket, a tömegközlekedés helyett most is a telekocsit részesítem előnyben – mondta kérdésünkre Nagy Barbara. A kezdetekben jellemzően csak nagyobb távokra indítottak telekocsit. Ma már a kistelepülésekről is indulnak járatok, többen így jutnak el a megyeszékhelyen lévő munkahelyükre is.

Akár veszélyesnek is gondolhatnánk, hogy ideges sofőr autójába ülünk, ám a telekocsis honlapokon a felhasználók véleményt is formálnak, melyek szerint az útiköltség megosztása mellett a telekocsizás közösségi élményt is jelent. Nyilvánvalóan vannak rossz tapasztalatok is, de nem véletlen, hogy az oldalakon regisztráltak száma folyamatosan növekszik.

– A fővárosba köt a munkám, heti rendszerességgel ingázok Baranya és Pest között. Eleinte mindig egyedül utaztam, két éve ismertem meg a telekocsit, azóta minden alkalommal meghirdetem az utat, így a benzinköltségen is tudok spórolni, és társaságom is van – mesélte el történetét Ferenc.

Adózás szempontjából a NAV hozzáállása egységes: a lényeg, hogy a bevétel ne legyen több, mint ami az egyes utasra eső költség, ne legyen üzletszerű, és akkor sem adókötelesség, sem adóbevallás nem terheli a sofőrt. Ha valaki üzletszerűen szeretné ezt a tevékenységet folytatni, csak adószám birtokában végezheti a személyszállítást.