Vevőcsalogató trükközések – Hogy is van ez?

Évek óta már nemcsak az ünnepek, a hosszú hétvégék előtt vannak dugig az üzletek vásárlókkal, hanem az úgynevezett kuponnapokon is. Három-négy nap alatt 20-70 százalékos kedvezményt nyújtanak egyes üzletek.

Múlt héten csaknem félszáz üzlet kínálta kedvezményesen az áruját a kuponokért cserébe. Évek óta megszokott, hogy ilyenkor tele vannak az üzletek, a vásárlói kört jelentősen kitevő nők pedig egy magazinnal a kezükben keresik az akciós termékeket. Olvasónk viszont egy bosszantó esetre hívta fel a figyelmünket.

– Általában ilyenkor fél évre bevásárolok a drogériában, szoktam is spórolni, hiszen mondjuk a hétezer forintos parfümöt is féláron tudom ilyenkor megvenni. Ez pedig nem kis megtakarítást jelent – mondta, majd azzal folytatta, hogy legutóbb viszont arra lett figyelmes, hogy egy tisztítószer – amelynek árából 25 százalék kedvezményt kaphatott – most a szokásos 699 helyett 879 forintért volt a polcon.

– Ismerem az árakat és a legtöbb termék esetében biztos vagyok benne, hogy valóban kedvezményesen tudtam megvenni. Ez egy fél évre vonatkozó bevásárlásnál akár 7-8 ezer forint is lehet, vagy még több, ki mennyit szokott költeni – tette hozzá a hölgy. – Viszont nem tartom fogyasztóbarát lépésnek, hogy bizonyos termékeket kedvezménnyel hirdetnek, de mégis teljes áron vásárolok meg ezeken az akciós napokon.

Horváth Lászlóné, a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke lapunk kérdésére elmondta, ilyen esetekben nem sokat tud tenni a vásárló, hiszen szabadáras termékekről van szó, ami azt jelenti, hogy az árat ez esetben semmilyen jogszabály nem befolyásolja, vagyis egyedül a piaci körülmények határozzák meg. Mint Horváth Lászlóné fogalmazott, bár nem jellemző, de ennek megfelelően az üzletek akár félnaponta is változtathatnak az árakon.

A legtöbb üzletben él a kedvezmény

Az akciós napok utolsó napján és három nappal utána is körbenéztünk néhány üzletben. A drogériákban nem találtunk eltérést a kuponnapokon meghirdetett árak és a mostaniak között. A legtöbb ruhaboltban is kellemesen csalódtunk, csupán egy női nadrág akadt fenn a teszten, ennek ára 6590 forint volt a hétvégi kuponnapokon, míg tegnap délután 4290 forintért lehetett megvenni. Egy elektronikai üzletben és egy ajándékboltban viszont több kisebb és nagyobb áreltérésre lettünk figyelmesek. A kuponnapokat egy női magazin magyar kiadásának készítői eszelték ki még 2005-ben, amikor a lap első születésnapjára készülődtek. Annyira sikeressé vált, hogy azóta a hazai példára más országokban is rendszeresen megszervezik.