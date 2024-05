Időpontfoglalás és erkölcsi bizonyítvány már az appból

Elvileg számos előnnyel kecsegtet a DÁP. A 2024 őszére, azaz idén szeptemberre ígért tesztüzemben először a digitális személyi igazolvány, illetve jogosítvány valósul meg, másképpen ezek fizikai kártyái helyett egy-egy QR-kóddal is igazolhatjuk a meglétüket, a személyazonosságunkat, írja a vg.hu.

Egy helyen, a DÁP-appban lesz továbbá az összes adatunk: személyesek, az okmányainkhoz, illetve járműveinkhez tartozók,

amiket ráadásul egyszerűen, az appból lehet továbbítani bárkinek, ha ügyet kell intézni. QR-kóddal be lehet majd jelentkezni az állami digitális felületekre is, digitális aláírásra is alkalmas az app, és lehet belőle például időpontot foglalni kormányablakba vagy erkölcsi bizonyítványt igényelni.

Mindehhez fontos megjegyzés, hogy az egész DÁP-ban való részvétel önkéntes döntésen alapul, azaz nem kötelező benne a részvétel, mindenki maga határozhatja el, hogy szeretné-e így kezelni és kezeltetni az adatait.

Ehhez a kormány hozzátette, hogy PKI, azaz nyilvános kulcsú infrastruktúra segítségével biztosítja a kommunikáció titkosítását, az azonosítást és a hitelesítést, továbbá az azonosítás és az adatvédelem során