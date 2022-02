OROSZLÁN

Egy nehéz időszakon lehetsz most túl az életedben. Vagy, ha még vannak is apróbb nehézségeid, a helyzeted megoldódni látszik. Persze a folyamatos alkalmazkodás továbbra is elengedhetetlen, ahogy az is, hogy közben mégiscsak hűséges marad önmagadhoz! Ez a Vízöntő újhold leckéje is.