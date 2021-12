Az idei év is tartogatott meglepetéseket, nem volt hiány újdonságokból sem, így hát a HR-Rent kollégái – mint eddig soha – most sem unatkoztak. Munkánk mellett évről évre több olyan támogatás, jótékonysági esemény valósul meg a HR-Rent részvételével, amit a kollégák javasolnak a vezetőségnek, így működünk együtt, mozdulunk meg közösen. Az idei évben két jótékony futáson is részt vettünk, de ugyanígy együtt választottuk ki az idei nagyobb anyagi támogatottat, a Beteg Újszülöttekért Alapítványt, valamint az ajándékkal teli cipősdobozokat is közösen juttattuk el a rászorulóknak. A jótékonykodáson kívül természetesen a cégben fontos a közös fejlesztő gondolkodás is, amely folyamatosan megtalálható.

A rugalmasságot és az ügyfélközpontúságot, mint a HR-Rent nagyon fontos alapértékeit, sokszor lehetett már hallani, de minden évben bizonyítani is sikerül. Ez nem volt idén sem másképp: „– Példaként említve azt vettük észre partnereinktől, hogy ami tavaly elég volt, a folyamatos negatív tesztelés, ma már nem elég, hanem sokan oltást kérnek ahhoz, hogy egy munkavállaló dolgozhasson náluk. Így, aki igényelte, mi megszerveztük az oltását itthon vagy külföldön, aki nem vállalta ezt, annak igyekszünk minél hamarabb másik pozíciót találni egy olyan partnerünknél, aki fogadja oltatlanul is” - nyilatkozta Feleki Attila, a HR-Rent ügyvezető-tulajdonosa a kialakult helyzetről.

A munkahelyek sokszor nehezen teljesíthető elvárásokat állítanak a frissdiplomások elé. Hiszen hogyan lehetne 2-3 év munkatapasztalatot gyűjteni egyetem mellett? A HR-Rent a partner diákszövetkezetén keresztül a diákmunka-szolgáltatásával már régóta nemcsak az idénymunkákra koncentrál, hanem hosszú távú fejlődést és előrelépést jelentő pozíciókat is kínál a diákok lakóhelyéhez közel, sok ilyen van például Pécsen is. A diákok így rugalmas időbeosztással, tanulmányaik mellett gyakorolhatják élesben is akár a választott szakmájukat.

„Azt mondják, nyugtával dicsérd a napot – nos, szerintem erre év végén is szükség van. Ilyenkor megállunk, közösen értékelünk, idén pedig arra jutottunk, hogy minden nehézség mellett erősek maradtunk és elértük a céljainkat. Ha így haladunk, ez minden évünkre igaz lesz, és ez visz minket előre, együtt” – mondta Feleki Attila.

A cégcsoport a benne rejlő kohézióval és dolgozói mentalitásával tud évről évre előrehaladni, és minden nehézség ellenére fejlődni és újítani. Ezt mutatják a számok is, idén ugyanis a HR-Rent és a HR-Montage közösen csaknem 1000 főt foglalkoztat külföldön, a hazai foglalkoztatottak száma is több mint 500 fő. Az a közösség, aki pedig ezt az egészet működteti, mintegy 40 fő a pécsi irodában, amely folyamatosan bővül. A lendület, ahogy eddig, úgy most sem áll meg, közös erővel ugyanis a következő célok is elérhetők.