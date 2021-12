– Szép jubileumot ünnepel a 30 éves BMVK. Hogyan bővült, fejlődött a központ működése az idők során a vállalkozói igények kielégítésére?

– A megalakuláskor a vállalkozói kultúra népszerűsítése volt az elsődleges célkitűzésünk. Ma főként az induló, illetve a már működő vállalkozások felkarolása és támogatása a feladatunk. Jelenleg a legmarkánsabb kérdést a pandémia miatt is a fennmaradás és a folyamatos stabil működés biztosítása, Valamint a generációváltás jelenti.

Alapítványunk 1991-ben jött létre, a megye gazdasági életének szereplői és a térség önkormányzati vezetőinek összefogásából. A kezdő pénzeszközöket az önkormányzati támogatások mellett a Szigetvári Takarékszövetkezet és a Gellért Innovációs Bt. biztosította.

Kezdetben a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány koordinálta induló tevékenységünket.

1998-ban sikerült létrehoznunk a pécsi belvárosi inkubátorházunkat, ahol oktatóterem és tizenkét irodahelyiség áll a vállalkozók rendelkezésére.

Az európai uniós csatlakozás után a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával tovább folytattuk a vállalkozásokat segítő programjainkat, kibővítve az évek alatt felhalmozódott tapasztalatokkal. A nők piaci reintegrálódását és a hátrányos helyzetűek beilleszkedését segítő projektekben is részt vettünk. Fontos feladatomnak tekintem a női vállalkozók támogatását, s örömmel tölt el, hogy a női vállalkozók aránya nálunk magasabb az országos átlagnál.

A 2000-es évek közepén sikerült egy nagy volumenű országos tanácsadói programban részt vennünk, majd nagyszabású mikrohitelprogramok indultak, mára több mint 2.500 vállalkozásnak tudtunk finanszírozást nyújtani, valamint a PTE-vel is együttműködtünk.

– Mindemellett a Szentlőrinci Gazdanapok szervezése is az önök feladata?

– Igen, tevékenységünk része a rendezvényszervezés is. A szentlőrinci program az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági vásárává nőtte ki magát. Harminc év alatt huszonhatszor szerveztük meg, ez idő alatt 8360 bemutatkozó vállalkozás és 560 ezer látogató vett részt. Közel száz egyéb rendezvényünk volt, itt említendő a vállalkozók napi programsorozat is.

– Miben segítik még a vállalkozásokat?

– A klasszikus vállalkozásfejlesztési tevékenység is fontos feladatunk, ez is folyamatosan bővült az évek során. Ez adja a keretet a működésünknek, ez a missziónk. Segítünk megválaszolni a vállalkozók kérdéseit, a pályázatírásban, illetve összekötjük őket a piac egyéb szereplőivel, akikkel együtt tudnak működni. Sok vállalat ugyanis nehezen alakít ki kapcsolatokat, ez azonban akadályozza a fejlődésüket, így abban is segítünk, hogy egymásra találjanak.

– A jubileum jó alkalom elmondani, kik azok, akik hozzájárultak a BMVK teljesítményéhez?

A munkatársak jelentős része több mint két évtizede dolgozik nálunk. A korábbi ügyvezető igazgatók mellett az alapítók közül kiemelném dr. Kiss Endre munkáját, aki a Szigetvári Takarékszövetkezet vezetőjeként az Alapítvány hitelezési tevékenységét is sokban segítette. Az egykori és a jelenlegi kuratóriumi összes tagját elismerés illeti, de a kurátorok közül külön köszönettel tartozunk dr. László Gyulának, Huszti Zoltánnak, dr. Sikfői Tamásnak, dr. Kovács Katalinnak, dr. Győrvári Márknak és dr. Nemeskéri Zsoltnak, hiszen elhivatottságukkal és szakmai felkészültségükkel járultak hozzá közös sikereinkhez.