Előbb 18 órakor az eddig talán gyengébben muzsikáló angolok csapnak össze a svájciakkal. A britek Szlovákia ellen a második félidő hosszabbításában Bellingham ollózásával egyenlítettek, majd a ráadás első perceiben Kane fejesgólja továbbjuttatta őket. Svájcnak ennél könnyebb dolga volt, simán verte a címvédő olasz válogatottat.

– Mindenki tudta az Eb előtt, hogy az angol az egyik legerősebb válogatott – jelentette ki Sólyom Csaba, a PMFC korábbi hálóőre, jelenlegi kapusedzője. – Sokan támadták a csoportkör közben, hogy nyögvenyelős a játéka. Viszont ahogyan kiegyenlített az utolsó percben Szlovákia ellen, utána pedig behúzta a hosszabbítást, annál nagyobb lökés nem is kell. Aki labdarúgó volt az tudja, hogy ennél szebb győzelem nincs. Óriási erőt ad ez majd Svác ellen. Az angolok abból rúgták a gólokat, hogy visszatértek a gyökereikhez. Persze Svájc más stílus, nagyon szervezett, a német iskolát képviseli. Ennek ellenére az angolok sikerét várom az előző győzelmük után, mert saját tapasztalat alapján tudom, mit jelentenek az ilyen sikerek.

Ezt követően aztán Hollandia és Törökország ütközik meg 21 órától egy várhatóan borzasztó szoros találkozón, amelyen egyetlen megingás is döntő lehet. Hollandia legutóbb játszott először igazán jól a kontinenstornán, s lemosta Romániát, míg a törökök egy rendkívül kemény csatát vívtak Ausztriával, amelyen egy hajszálon múlott, hogy az osztrákok nem harcolták ki a ráadást.

– A hollandok részéről nem meglepő, hogy kvalitásban többet mutatnak, de a török válogatott olyan támogatást kap a nézőktől, hogy eufóriában játszhat. Látszott is az elmúlt meccseiken, ahogyan a játékosok közlekedtek a pályán, mentálisan nagyon erősek. Ott is elég komoly csapatokban lévő labdarúgók vannak. Ugyan Hollandia az erősebb, de nem érzem esélyesebbnek, mert Törökország mentalitása felboríthatja az előzetes várakozásokat. Úgy gondolom, hogy ezen a találkozón jó eséllyel lesz hosszabbítás, akár büntetőpárbajt is el tudok képzelni – vélekedett.