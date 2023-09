A betegeket kórházban ápolják, egyikük már gyógyultan távozott, a másik még kórházi kezelésre szorul.

A Népegészségügyi Főosztály tájékoztatása szerint a nyugat-nílusi láz szúnyogcsípéssel átvihető vírusos megbetegedés, amelyet a Culex moszkitók (szúnyogok) terjesztenek madarakról emberre, szúnyogcsípés révén.

A maláriát terjesztő szúnyogokkal ellentétben ezek a szúnyogok nappal aktívak.

A nyugat-nílusi vírus által okozott fertőző betegség, 80-85 százalékban tünetmentesen zajlik, hívta fel a figyelmet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal a sonline-nak küldött válaszában. Azt is kiemelték, hogy nehezen különíthetők el a tünetek más vírusbetegségektől, hiszen a bevezető tünetek között található: hányinger, láz, fényérzékenység, izomfájdalom, kötőhártya-gyulladás, arcpirulás.

Egyidejűleg testszerte nyirokcsomó-duzzanat mutatkozik, bőrkiütések jelennek meg a törzsön és a végtagokon.

Ez az állapot kb. 6 napig tart, melyet gyors javulás vált fel. Idős embereknél, a betegség második periódusában, agyhártya-agyvelőgyulladás alakulhat ki, a halálos szövődmények is náluk gyakoribbak.

A vírus a betegség első 6 napján kimutatható a vérből. Később a vérben jelenlévő ellenanyagok kimutatásával lehet igazolni a fertőzést.

Fontos tudni a nyugat-nílusi lázról, hogy jelenleg csak tüneti kezelése létezik és

nincs ellene védőoltás.

A hatóság rovarirtást javasol megelőzésre.

A témával kapcsolatban a közelmúltban a Pécsi Tudományegyetem is közzétett egy előadást, amelyből az is kiderül, hogy egy okostelefon segítségével hogyan járulhatunk hozzá a kutatók munkájához az inváziós szúnyogfajok feltérképezésében. De Kurucz Kornélia, a PTE TTK Biológiai Intézet és a VNL munkatársának magyar nyelvű előadásából az is kiderül, mekkora veszélyt jelentenek az inváziós szúnyogok.