Péntek-Gyulai Virág egyértelműen az egyik, ha nem a legnagyobb nyertese lehet az idei A Nagy Ő-nek, hiszen ha Jákob Zoltán szívét nem is, de a nézők szeretetét sikerült kivívnia. Vagyis nem csodálkoznánk rajta, ha a jövőben is feltűnne a képernyőn. Ő maga pedig azt mondja, hogy bár végül Betti kapott esélyt arra, hogy a műsor után bebizonyítsa az üzletembernek, valóban érdemes a szívére, Zoli hamarosan rá fog ébredni, számára nem ő az igazi. Ha pedig ez bekövetkezik, a körmös király arra is ráeszmél majd, hogy ki is passzolt hozzá igazán a szerelem kastélyában – írja a Bors.

„Betti megy, Virág jön...”

És hogy Virág kire is gondolt? Hát persze, hogy önmagára.

Tévedni emberi dolog, és ha innen nézzük, Zoli a legemberibb figura, akit csak ismerek, hiszen akkorát tévedett, mint ide Lacháza. Szegényemnek most főhet a feje, hogyan kössön útilaput Betti talpára, mert, hogy ezen agyal, az tuti. Az ugyan igaz, hogy Zoli mellé egy egyszerű teremtés való, de nem olyan egyszerű, mint a faék, hanem olyan egyszerűen nagyszerű, mint én.

„Harcolhat a felismerés ellen, ha akar, de nem érdemes odázni ezt a dolgot.

Egy egyszerű és gyors minőségi csere kell ide. Betti megy, Virág jön, és kezdődhet végre az az élet, amire mindketten vágyunk” – kezdte a Borsnak Virág, aki egy cseppet sem haragszik már Jákob Zolira, amiért a célegyenesben hazaküldte őt.

Nati túl fiatal hozzá, így nincs is kérdés, hogy mire jut majd.

„Én pedig várom a hívását” – mondta a Borsnak nevetve Péntek-Gyulai Virág, aki már azt is tudja, hol lesz az első randevúja a magyar milliárdossal.