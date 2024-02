Weisz Fanni bármit is vesz fel, bármilyen is a frizurája, mindig gyönyörű - írja a Ripost.

A modell most azonban úgy döntött, hogy vágat egy kicsit a hajából, és rövidebb frizurára vált. Erről egy előtte-utána videómontázst is megosztott Instagram-oldalán. Követői kommentben biztosították róla, hogy ez is nagyon jól áll neki!

Szia, rövid haj!

- írta a videó mellé Fanni.