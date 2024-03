A napokban eléri a Kárpát-medencét és Magyarországot is a szaharai por.

Egy Földközi-tenger felett örvénylő mediterrán ciklon kavarta fel a port Észak-Afrika felett, ezt már éreztük Magyarországon is.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A szaharai por eléri Magyarországot is

A java azonban még csak most jön: a szél március első napjaiban felkapja a Szahara homokjának felső rétegét, és szétszórja, ebből pedig mi is kapunk - írja a Bors.

A szaharai por miatt a következőket észlelhetjük: a napfelkelték és a naplementék narancsos árnyalatot kapnak, az égbolt pedig fakóbbá válik.

A szaharai por a csapadék miatt sárrá változik, rátapad az autókra, ez pedig nehezíti a közlekedést is, a látási viszonyok romlanak és a féktávolság is megnő, így érdemes a szokásosnál is óvatosabban vezetni és közlekedni a következő napokban.

