A jótékonysági misszió február 26-án a Debreceni Református Nagytemplomból indul útjára, és Magyarország nagyvárosai és kistelepülései mellett a határon túli magyar közösségekhez is eljut – közölte a hegedűművész pénteken az MTI-vel.

Újabb missziójával a Pro Caritate-díjjal is kitüntetett hegedűvirtuóz elsősorban azoknak a hétköznapi hősöknek szeretne köszönetet mondani, akik az elmúlt két évben embertársaink életéért és egészségéért küzdöttek, harcoltak egy láthatatlan kórral szemben, és biztosították a napi szükségleteink elérését.

„Százszorosan is köszönetet kell mondanunk az orvosainknak, ápolóinknak, akik a legnagyobb értéket, az életet mentették, harcolva a Covid-19 ellen” – emelte ki új küldetésének fő célját Mága Zoltán. A már teljesített két templomi koncertsorozathoz hasonlóan a mostaninak is az lesz a célkitűzése, hogy a rászoruló gyermekeknek nyújthassanak segítséget – tette hozzá.

A következő egy évben a Prima Primissima-díjas hegedűművész Magyarország nagyvárosai, így Debrecen mellett Nyíregyházára, Tokajba, Szegedre, Pécsre, Nagykanizsára, Győrbe, Miskolcra, Szolnokra, Szombathelyre, Kecskemétre, Ceglédre, Tatabányára is elviszi koncertsorozatát, de kistelepülések, falvak templomaiba is tervezi misszióját, valamint erdélyi és vajdasági, felvidéki, tengerentúli magyar közösségekhez is eljut. A koncertsorozat eseményein a Budapesti Primarius Szimfonikus és Kamarazenekar művészei kíséretében Kossuth-díjas előadóművészek, a Nemzet Művészei és más elismert, rangos előadók is közreműködnek.

Mága Zoltán, aki már több mint két évtizede önzetlenül segít hátrányos helyzetű embereken, tanulni vágyó gyermekeken, betegeken és közösségeken, azt vallja: számára a jótékonyság belső késztetés, hogy önzetlenül segítsen másokon, mert így jobbá és szebbé teheti mások életét.

Első ökumenikus karitatív misszióját Mága Zoltán 2009. augusztus 18-án, Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti főegyházmegye érsekének áldásával a Szent István-bazilikából indította útjára. A 100. jubileumi előadást két évvel később, 2011. augusztus 21-én tartotta a bazilika előtti Szent István téren. A Budapest díszpolgára címmel is kitüntetett hegedűművész 2016. augusztus 21-én Hangok és Harangok címmel újabb jótékonysági koncertsorozatot indított szintén Erdő Péter bíboros védnökségével és áldásával a budapesti Szent István-bazilikából. A Kárpát-medencét átölelő, másfél hónapon át zajló komolyzenei fesztiválsorozat 25 állomásán közel 30 ezer ember vett részt, és mintegy 100 millió forint értékben, több mint 10 ezer embernek nyújtott konkrét segítséget.

A hegedűművész 100 templomi jótékonysági koncertsorozatát másodszorra a székelység művelődési, oktatási és szellemi központjának számító Marosvásárhelyről indította útjára 2018. március 19-én, a „Fekete március” néven emlékezetes évforduló napján azzal a céllal, hogy a teljes Kárpát-medencét bejárva, Erdély, Felvidék, a Vajdaság és Magyarország katolikus, református és evangélikus templomaiban, zsinagógáiban tartandó összesen 100 koncertjével a hátrányos helyzetben élő gyermekeknek, rászoruló embertársainknak, és közösségeknek segítséget nyújthasson. A művész a határainkon túl olyan kistelepülések templomaiban is adott koncertet, ahol még nem szólalt meg magyar muzsika.

A szervezők összesítése szerint a már teljesített két karitatív missziósorozat hangversenyein több mint 250 ezer ember vett részt és több száz millió forint értékben nyújtott segítséget. Mága Zoltán a hátrányos helyzetben élő iskolások ezreinek, oktatási intézményeknek adott támogatást, több vidéki kórház számára életmentő orvosi műszerek beszerzését segítette, de templomok felújításához, betegek gyógykezeléséhez is hozzájárult. A jótékonysági missziói elismeréseként XVI. Benedek pápa mellett Ferenc pápa is apostoli áldásában részesítette, és a katolikus egyházfő audiencián is fogadta a hegedűművészt.

Mága Zoltán pályázatot hirdet azon településeknek, akik szeretnék, hogy karitatív missziója még ebben az évben eljusson közösségükhöz, ezért a jótékonysági cél megjelölésével várja a települések, egyházi közösségek jelentkezését a [email protected] címre.

Borítókép: Mága Zoltán hegedűművész 100 templomi jótékonysági koncertsorozatának díszelőadásán a budapesti Szent István-bazilika előtt 2018. augusztus 21-én. Fotó: MTI/Mohai Balázs