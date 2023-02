Eljött az ideje, hogy e találkozót Felvidéken is megszervezzük. Igazi öröm számomra, hogy Dél-Szlovákia nyugati részétől a keleti végekig, szinte az összes aktívan működő zenekar elfogadta a meghívásunkat. Több mint három éve irányítom a Városi Művelődési Központ munkáját, s a fő céljaim között szerepelt, hogy Komárom ismét betöltse korábbi, évtizedekkel ezelőtt kivívott szerepét a népzene- és néptánchagyományok ápolásában. Az ifjabb generáció tanítása mellett nagyon fontosnak tartottam, hogy fesztiválok rendezésével is népszerűsítsük a műfajt. E koncepció nyomán az elmúlt évben szerveztük meg a szlovákiai Táncfórummal karöltve első ízben a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozót, s úgy tűnik ezzel az eseménysorozattal is hagyományt teremtettünk