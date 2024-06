A Megafilm Service alkotásai és alkotói közül a legjobb jelmez díját Zelenka Nórának ítélték a Majdnem menyasszony című filmben nyújtott teljesítményéért, a legjobb maszk elismerést pedig Tóth Anikó kapta a Tündérkert – Kísértések koráért. A Tündérkert a legjobb tévésorozat kategóriában is nyertes lett, amit Helmeczy Dorottya, a Megafilm Service producere az alkotókon és a színészeken kívül a közönségnek is megköszönt. A szakmai díjeső mellett, a nézők figyelme is a Megafilm Service alkotásain volt az idei Moz.Go – Magyar Mozgókép Fesztiválon, hiszen számos helyszínen vetítették a gyártócég filmjeit, a vetítések utáni közönségtalálkozókon pedig az alkotók, művészek meséltek a gyártási folyamatról, a forgatások kulisszatitkairól és személyes élményeikről.

A Netflixen is tarolt a Megafilm Service alkotása

A legsikeresebb történelmi kalandfilmsorozatból, a Tündérkertből a harmadik epizódot, Az áruló jutalma című részt láthatták a nézők a rendezvényen. A vetítés után Helmeczy Dorottya producer, Horváth András Dezső forgatókönyvíró és a főszereplő, Katona Péter Dániel mesélt.

– A sorozat két hétig volt a Netflixen a tíz legnézettebb sorozat között, a Duna TV-n pedig bekerült a harminc legnézettebb műsor közé. Gyártóként mindig nagy izgalom figyelni, ahogy a nézők reagálnak. Rengeteg szenvedélyes visszajelzést kapok róla a mai napig, és ha látom, hogy kibillentettük a nézőt a komfortzónájából, akkor az nagyon jó érzés – mondta el Helmeczy Dorottya.

A Tündérkert rehabilitálta Báthory Erzsébetet

A Báthory Gábort játszó Katona Páter Dániel többek között arról beszélt, hogy egy színész akkor lehet hiteles, ha a szerepet magából próbálja megformálni, vagyis a karakterré válik, nem pedig eljátssza azt. – Nem könnyű könyv az Erdély-trilógia, az első kötet csaknem ötszáz oldal – mesélte Horváth András Dezső forgatókönyvíró az előkészítési folyamatról.

A 2018-ban kezdődő munka első hat hónapja azzal telt, hogy kiválasszuk azokat a történelmi jeleneteket, amelyeket meg tudunk valósítani. Születtek olyan karakterek, akik Móricznál kisebb hangsúlyt kaptak, de mi filmes szempontból izgalmasnak találtuk. Ilyen például Báthory Erzsébet, aki nálunk amellett, hogy nagyhatalmú, de egy nagytudású gyógyító asszony is

– tette hozzá.