Ugyanakkor azzal elégedett volt, hogy jó mérkőzéseket vívott, jött ki győztesen nehéz helyzetből és éremmel térhet haza.

Arra a kérdésre, hogy mennyire volt fontos az egyéni verseny az olimpiai kvalifikációba beleszámító csapatküzdelem előtt, úgy reagált, hogy relatív, mi fontos.

„Én úgy kezdtem ezt a versenyt, hogy teljes erőmmel odafigyelek és azon leszek, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el” – emelte ki.

Vívásban az egyéni számokban múlt héten, Plovdivban rendezték az Európa-bajnokságot, és a krakkói EJ egyéni számai nem is számítanak bele az olimpiai kvalifikációs összesítésbe. A szerdán kezdődő csapatversenyek viszont nagyon is, és azok Eb-küzdelmek is lesznek.

Eredmények:

a 64 között:

Decsi Tamás–Jonathan Webb (brit) – sérülés miatt visszalépett

a 32 között:

Szilágyi Áron–Inaki Bravo (spanyol) 15-2

Szatmári András–Olekszij Sztacenko (ukrán) 15-10

Enver Yildirim (török)–Decsi 15-11

Razvan Ursachi (román)–Gémesi Csanád 15-13

a 16 között:

Szilágyi–Iulian Teodosiu (román) 15-11

Sandro Bazadze (georgiai)–Szatmári 15-9

negyeddöntő:

Szilágyi–Lorenz Kempf (német) 15-8

elődöntő:

Bazadze–Szilágyi 15-13

Krzysztof Kaczkowski (lengyel)–William Deary (brit) 15-14

döntő:

Bazadze–Kaczkowski 15-13

A végeredmény: 1. Sandro Bazadze, 2. Krzysztof Kaczkowski, 3. Szilágyi Áron és William Deary, ...16. Szatmári András, ...19. Gémesi Csanád, ...23. Decsi Tamás

Ezüstérmes a tőröző Pásztor Flóra

Ezüstérmes lett vasárnap női tőrben Pásztor Flóra a krakkói központú Európa Játékokon.

A csoportküzdelmek során öt asszót nyert meg és egyet veszített el, így a hiányos 64-es táblán a második fordulóban lépett először pástra. A kieséses szakaszban svéd, osztrák és lengyel ellenfél legyőzésével jutott az elődöntőig, ami már biztos érmet jelentett a számára. A fináléért az izraeli Gili Kuritzkyval vívott, és az asszót végig kontrollálva simán múlta felül ellenfelét.

A döntőben a lengyel Julia Walczyk-Klimaszyk állt vele szemben, aki a 16 között Kondricz Katát búcsúztatta. A hazai vívó fokozatosan elhúzott, 14-7-re is vezetett, innen a magyar tőröző 14-11-ig tudott felzárkózni, a következő tust pedig Walczyk-Klimaszyk adta.

A második helyezett Pásztor Flóra a női tőrözők versenyének eredményhirdetése után az Európa Játékokon a krakkói Tauron Arénában 2023. június 25-én

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A női tőr mezőnyben sok volt a hiányzó, a szakág meghatározó nemzeteinek – olasz, francia, német – egy kivétellel nem indultak a versenyzői egyéniben, Pásztor Flóra pedig egész nap magabiztosan vívva élt a lehetőséggel, a magyar küldöttség 13. érmét, a negyedik ezüstöt szerezte az Európa Játékokon.

Úgy jöttem ide, hogy szeretném a legtöbbet kihozni magamból. Nekünk a csapatversenyünk a fontos, mert az Európa-bajnokság is, de nyilván nagyon örülök, hogy egyéniben így helyt tudtam állni

– nyilatkozott Pásztor a finálé után, melyben szerinte ellenfele "többet tett hozzá lábbal", jobban bírta fizikálisan.

"Ismertem a lengyel lányt, nagyon sokat vívunk együtt, mindig ki-ki meccset, közel vagyunk egymáshoz, és általában egyébként én nyerek" – indokolta, hogy miért érez kis csalódottságot a döntő után. Ugyanakkor a világ egyik legjobbjának nevezte ellenfelét, szerinte "brutálisan kemény" fizikálisan és technikailag is, csak "fekszik a vívása", ezért tud vele partiban lenni.

Eredmények:

a 64 között:

Lupkovics Dóra–Andrea Bimova (cseh) 15-7

a 32 között:

Pásztor Flóra–Ester Schreiber (svéd) 15-11

Kondricz Kata–Aleksandra Jeglinska (lengyel) 15-13

Kreiss Fanni–Ariadna Castro (spanyol) 15-12

Kate Beardmore (brit)–Lupkovics 15-9

a 16 között:

Pásztor–Olivia Wohlgemuth (osztrák) 15-4

Julia Walczyk-Klimaszyk (lengyel)–Kondricz 15-7

Hanna Lyczbinska (lengyel)–Kreiss 7-6

negyeddöntő:

Pásztor–Lyczbinska 15-13

elődöntő:

Walczyk-Klimaszyk–Malina Calugareanu (román) 14-13

Pásztor–Gili Kuritzky (izraeli) 15-7

döntő:

Walczyk-Klimaszyk–Pásztor 15-11

A végeredmény: 1. Julia Walczyk-Klimaszyk, 2. Pásztor Flóra, 3. Malina Calugareanu és Gili Kuritzky, ...10. Kreiss Fanni, ...14. Kondricz Kata, ...29. Lupkovics Dóra