A HFL szervezője, Bereczky István kérte ki a véleményemet arról, hogy miként lehetne a küzdősportok közegét szélesebb alapokra helyezni, és számomra egyértelmű volt a válasz, úgy, hogy a labdarúgócsapatok szurkolóit is érdekeltté tesszük. Mivel talán nem túlzás azt állítani magamról, hogy szurkolói körökben van egyfajta elfogadottságom, hiszen évtizedeken át vettem részt labdarúgó mérkőzések, köztük válogatott találkozók biztosításában, úgy gondoltam, hogy össze lehet hozni olyan küzdősport csatát, ami szervezett keretek között, előre lefektetett szabályok szerint zajlik, foci drukkerek között. A fogadókészség megvolt erre, tudom, hogy az újpesti és a diósgyőri srácok is nagyon készültek, komoly energiákat tettek bele a felkészülésbe, és most ők is csalódottak, ahogy én is, és sokan mások is, hogy december első szombatján nem léphetnek kötelek közé. De azon leszünk, vagyunk, hogy a befektetett energia ne vesszen el, megyünk tovább a megkezdett úton.