Korábban többször hírt adtunk már a pécsi Kacaj zenekar életében történtekről. Most is egy örömhírrel tudunk szolgálni olvasóinknak. A Fishing on Orfű második napján, csütörtökön hatalmas bulit csapott a zenekar a rajongókkal. Mit ne mondjunk, a fotó alapján, tényleg egy eszméletlen koncert lehetett.