Nem jutott tovább Jakabos Zsuzsanna a 100 pillangó előfutamaiból a fukuokai vizes világbajnokságon, szerencsére azért kiélvezte az utazást. Nagy népszerűségnek örvend a keleti kultúra, így nem csoda, hogy csodás pécsi úszónőnk is felfedezte a vidéket. Ahogy a videó is mutatja, igazán rákaptak a keleti kultúra szépségeire, természetesen egy szamurájkard is előkerült, de nyugi, nem sérült meg senki. Elvileg.