Ahogy arról már mi is beszámoltunk, mesébe illő esküvője volt a palkonyai szerelmespárnak. Zoli és Vera most eltöltöttek egy estét egy budapesti étterembe, ahova minket is vittek magukkal. Zoli egy kis videó montázsban osztotta meg a vacsora részleteit velünk.

Ha jobban megnézzük a képeket, akkor az egyiken ő is szerepel, ráadásul úgy, hogy igen csillogó karikagyűrűjét is megvillantja.