Marsalkó Dávid a pécsi Halott Pénz nevű formáció frontembere a hónapban igen nagy aktivitást mutatott Instagram profilján.

Megosztott több fotót arról is, hogy hálás mindenért, még azért is, amit nem adtak könnyen. Emellett pedig ezer wattos mosollyal jelentették be, hogy visszatértek a jól megérdemelt pihenésből és elindultak a próbák az idei szezonra.