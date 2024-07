,,Aki nem várja a sorozatot, nem is tudja, mit hagy ki" - így szól az egyik komment Kamarás Iván Instagram posztja alatt. És mennyire igaz! A S.E.R.E.G. című sorozat első képkockái is izgalmat, menőséget és profizmust hirdetnek, arról nem is beszélve, hogy a jóképű pécsi színész is játszik benne. Ki várja már?