– Lakberendező segítsége akkor jöhet jól, ha egy vadonatúj ház berendezése vagy lakásfelújítás előtt állunk és fogalmunk sincs, milyen stílust szeretnénk otthonunkban látni. Pedig trendekből bőven van választék – mondja Balázs-Nagy Szilvia lakberendező, a Beauty Interior megálmodója. A minimalistától a retrón és a loft stíluson át a maximalistáig terjed most az aktuális divatirányzatok palettája.

Keleti dizájn

Kezdjük a sor végén! Már tavaly is megfigyelhettük a keleti dizájn hatását a hazai enteriőrdivatban. Az orosz és az arab világból hozzánk szivárgó luxuséletérzés a maximalizmusban csúcsosodik ki: itt színek vonatkozásában nincsenek határok, a lágyabb színek bátran kombinálhatóak az erősebb színekkel. A fémes felületek a csillogást csempészik az otthonokba: egy-egy aranyhatású kiegészítő, bútorfogantyú, ajtókilincs, dekorlámpa, fürdőszobai kiegészítő formájában.

Az anyaghasználatnál a mintás kőhatású mintással variálva tapétán, műanyagon, bútorzaton is visszaköszönhet. A formavilág a természetben megtalálható szabálytalan alakzatokhoz igazodik, erre jó példa, hogy a szögletes asztalláb helyett a szabálytalan a menő. Az íves formák, a kedvelt körmotívum is visszaköszön a tükrökön, lámpákon. Dekorációs elemként állatmotívummal tarkított tapéta, sőt, szoborként egy állat is megjelenhet a térben.