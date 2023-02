Rihanna nem először viseli a cég által előállított terméket, így a méret levétele már nem is volt kérdés. Egy ilyen volumenű produkció esetében több szettel is készülnek a stylistok, viszont ez most egy különleges eset volt a kabát választásakor. A művésznő ezzel a szettel tisztelgett a tavaly elhunyt Andre Leon Talley tervező előtt.

A hazai közönség számára a Pécsi Gloves International nem ismert pedig termékeit sokan viselik az ország határain belül és kívül is. Magyarországon a gyártó saját márkájaként ismerheti a nagyközönség, mint Karma Pécsi Kesztyű. A PGI-nek számos olyan együttműködése van, melyben neves sztárok és filmek szereplői viselik a kiemelkedő tudással rendelkező pécsi szakemberek munkáját. Az ilyen jellegű USA-ból érkező megkeresések Dorothy Gaspar tervezőnek köszönhető, aki már rengeteg sztár kezére adta rá a PGI által készített termékeket.

Ezen remek együttműködés eredménye volt ismét a Rihanna által Superbowl Half Time show-ban viselt kesztyű is. A tervező neve ne tévesszen meg senkit, a magyar származású és kesztyűgyártó családi háttérrel rendelkező Gáspár Dóra is magyar gyökerekkel rendelkezik, így Magyarország méltán lehet büszke a magyar tervezésre és kivitelezésre.

Pécs méltán híres a kesztyűgyártásról és mindamellett, hogy a PGI őrzi a tradícionális értékeket igyekszik innovációkkal és új technikai megoldásokkal olyan megrendelőket is kiszolgálni, ami az átlagosól eltér és megfelel a kor kihívásainak.