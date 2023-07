Az éles látás mindenképpen szükséges ezen ritka orchidea-féle felfedezéséhez, mert bár a közeli fotókon a trópusi orchideák szépségét idézik virágai, azonban ezek a virágok méretben jócskán elmaradnak trópusi rokonaikétól.

Ezért is nagy szó egy-egy újabb felfedezés, főként, ha jelentős létszámú állományok kerülnek elő. Ez történt a közelmúltban, amikor is egy külső kutató jelezte az igazgatóság munkatársainak, hogy a Mecsek belső, erdős területén két, egymástól pár kilométerre lévő helyszínen 10-10 tő méhbangót pillantott meg. Természetesen kollégáink azonnal a helyszínre siettek, és a területek alapos átkutatása során itt is jóval több, mint száz virágzó méhbangót találtak.