Vendégünk volt Timár Elvira, szobrászművész, tetoválóművész. Timár Elvirának a covid ideje alatt volt kiállítása a Szegedi Reök-palotában, amelyet online lehetett bejárni, katalógusokban is szoktak szerepelni munkái. Beszélgettünk többek között arról is, hogy mitől lesz valaki igazán jó szobrászművész. Cházár András EGYMI Intézetének is adományozott munkái közül. A szobrászkodás mellett imád tetoválni. Elmondása szerint a tetoválás tartja a talajon, ebben a világban, mivel a szobrászat egy magányos műfaj. Timár Elvira szerint, míg régebben a zsoldos katonák jártak hozzá jobban tetováltatni, napjainkban már társadalmi rangtól függetlenül sokan ugyanezt teszik. Milyen motívumokkal szeret dolgozni? Mikor nem szabad tetováltatni? Ha mondjuk el szeretnénk egy tetoválást tüntetni, akkor milyen módszerek vannak rá?