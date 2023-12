Használták műhelykocsinak, vittek vele kórházi szennyest, ebédet földeken dolgozó kombájnosoknak. A közutak örökös vándora lehetett, de a folyón nem tudott átjutni, csak segítséggel.

Fotó: Laufer László

Mohács felől, irány a szigeti oldal, még 1982-ből. Oda, ahol már egy másik világ kezdődik. A nagy magyar síkság is ott indul, még akkor is, ha Baranya része. Három NDK-s Trabant is helyet követelt magának, de az élen a már említett lengyel eredetű mentőkocsi vár arra, hogy kikössenek. Legalább két kerékpár is része lett az alkotásnak.

Fotó: Laufer László

A Lada kapta el a legjobban a rajtot 1989-ben, a mohácsi oldalon. A második sorban, a Skoda mellett beragadt egy Volkswagen Westfalia furgon. Lassan azért a rendszerváltás szele már egy cseppnyit érződött a gépparkon. A cseh személyautó korábban még menőnek számított.A rajta lévő csomagok eredetét nem sikerült megfejteni, akár turisták is lehettek volna. A bringás bácsi a bal alsó sarokban viszont nem siette el a partraszállást, úgy gondolta, jobb a békesség.

Fotó: Laufer László

Egy 1994-es pillanatkép azt örökítette meg, amikor felújították a mohácsi kikötőt. Egy pillanatra úgy tűnhet, a kerékpárosok húzzák a „szenvedő" IFA tehergépkocsit, ami egy pótkocsit vontat, nem túlzott lendülettel. Igaz, az emelkedő komoly erőpróbát jelentett a keletnémet robosztus gépnek.

Fotó: Laufer László

Újmohács néven szolgált az kishajó, ami 1991-ben mozgatta a dunaszekcsői kompot. A középpontban, a fedélzeten egy román ARO kisteherautóval, hogy a kép minél változatosabb legyen a márkák csatájában. A sofőrök nyilván a szabályt követően, a kocsik mellett álldogáltak, bár lehet, csak a párás levegőt akarták beszippantani, pár percnyi pihenőjük alatt.

Fotó: Laufer László

Rengeteg utassal a fedélzetén indult a járat 1997-ben a Dunán, Mohácsnál. A Nepomuki Szent János ünnepség keretében remek hangulatban hajóztak a folyón. A jobb alsó sarokban lévő személy, minden ellenkező híreszteléssel szemben nem Piszkos Fred, bár a csíkos felsője lehetett volna a ponyvaregények főhőséi is.

Fotó: Laufer László

Komoly felelősség hajón, kompon szolgálni. Igaz, nem mindig a kormánykereket tekerik a munkatársak, az a kormányos feladata. Történt mindez Mohácsnál, 1997-ben, miközben egy uszály is „elrobogott" a Dunán, a déli határ felé. Szerencsére a két jármű elkerülte egymást, mert azért az sem közömbös, ki mikor, merre kalandozik a vízen, hosszában, illetve keresztben.