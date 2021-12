A Nemzetek Karácsonya című jótékonysági koncert során egy térbeli és időbeli utazásra hívják a közönséget – a december 14-én 19 órakor kezdődő, kilencvenperces előadás során különböző népek és kultúrák karácsonyi dalai csendülnek fel, olyan ünnepi dalok a világ számos tájáról, amelyek bemutatják a nemzetek sokszínűségét. A dalokon keresztül egy kis ízelítőt kaphat a közönség a különböző népek dallamvilágából és karácsonyi hagyományaiból. Az ünnep igazi üzenetét egy idővonalon végighaladva mutatják be az est folyamán, így a régebben keletkezett dallamok mellett modernebb dalok is elhangzanak a koncerten. A föld körüli barangolásban és az ünnepi hangolódásban egy 35 fős zenekar és egy 50 fős kórus kalauzolja a hallgatóságot, valamint elismert zenészek és művészek emelik az est színvonalát. A vendégfellépők között szerepel Johnny K. Palmer, Gyárfás István, Pintér Béla, Andrej Grozdanov, valamint Bolyki Balázs és a B4 is.