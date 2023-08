Végigsétálva a sorok között, csekkolva a termékeket, egy elsőre furcsa dolog került a látóterünkbe. A sok piros húsú görögdinnye között megbújik egy-egy sárga húsú is, de nem, nem sárgadinnyéről van szó. Sárga húsú görögdinnye kelti fel az érdeklődésünket, amelyről megtudtuk, hogy ugyan nem a térségben termett, de egy néhányan keresik itt is.

Fotó: Löffler Péter

Íze édes egy kis savanykás beütéssel, de nagyon jól mutat színük miatt a piros húsú dinnyék mellett akár gyümölcssalátákban is. És a minap belefutottam egy érdekességbe is: a görögdinnyehéjából lekvárt lehet főzni. Amihez annyit kell tenni, hogy a külső, sötétzöld részt lehámozzuk, majd a fehér héjrészt apró kockákra vágjuk, majd az összetevőket – 1 kilogramm hámozott dinnyehéj, 40-50 dekagramm cukor, 1 darab citrom reszelt héja, 3 teáskanál fahéj, 3 teáskanál vanília kivonat – a lábasba dobjuk és addig rotyogtatjuk, ameddig el nem éri a kívánt állagot. Mikor a héjak megpuhultak össze is turmixolhatjuk, de maradhat darabosan is.

Fotó: Löffler Péter

Az őszibarack, ahogy Örkény István írja, „nyárvégi gyümölcs, az alkonyodó ég színeit viseli héján s bölcs gyümölcs, mert egy évszakot sűrít ökölnyi térbe”. Az őszibarack itt-ott már feltűnt a piaci asztalokon, amelynek igen jótékony hatásai vannak, mint például, hogy A-, C-, B- és E-vitaminokban gazdag, valamint kalcium-, magnézium- és káliumtartalma is igen magas. És nemcsak nyersen, hanem befőttként és lekvárként is isteni.

Fotó: Löffler Péter

Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (Ft/kg vagy darab, doboz, csokor)



Zöldségek



burgonya 450–600/kg fokhagyma 1990/kg karfiol 590–690/kg kukorica 240–400/db kelkáposzta 650–750/kg lecsópaprika 490–590/kg paradicsom 590–690/kg sárgarépa 590–690/kg uborka (kovászolni) 580–650/kg kapor 350/csomag



Gyümölcsök