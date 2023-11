A csokváltoztatások bejelentésekor némi élénkülési remény ígérkezett az év hátralévő részére. Meglehet, ez egy november-decemberi kisebb keresési csúcsot még jelenthet, de az értékesítések számát nem fogja olyan mértékben befolyásolni, ahogy azt nyáron több meghatározó portál mellett az Ingatlanbazár is várta.

Eladások le, hitelfelvétel fel

Ugyanez az élénkülési ígéret megjelent októberben is a bankok kamatplafon hitelszolgáltatásának részeként, sőt több meghatározó bankot is a 8–8,5 százalékos hitelkamatszférába szorított, a szolgáltatás feltételei mégsem ígérnek áttörést. Pedig a megoldás valahol a bankok és a hitelezés körül keresendő, hiszen már a csok vége és a kamatplafon is emelkedést idézett elő a hitelezésben, a Duna House szerint például bár augusztus stagnált, a szeptemberi eladások pedig 12 százalékkal maradtak alul az előző év szeptemberéhez képest (ezzel már 20 százalékos csökkenést okozva az eladásokban 2022-vel összehasonlítva), eközben a bankok által kihelyezett hitelnagyság a harmadik negyedévben emelkedett. Ismét a fővárosi ingatlanpiac nőtt a legnagyobbat, a DH adata mutatja, ott átlag 20 milliót vettek fel az emberek (ez keleten 13,8 millió forint, nyugaton 14,5 millió forint, de a keleti „ingatlanár-fejlődés” a korábbi néhány évben robbanni tudott, valamint egy debreceni vagy szegedi lakás és egy budapesti hasonló ingatlan közt nagyot csökkent a korábbi különbség).

Az árak állnak

A statisztikák azt mutatják, a lakásárindex megállt, és reálértékben egy-két százalékos csökkenés is várható, ami logikusan szintén az élénkülést feltételezné. A keresések száma sem lankadt, állítja az Ingatlanbazár. Szeptemberben és októberben magasabbak voltak a keresések, főleg a városkörnyéki és nyugat-dunántúli vármegyei (Vas, Zala vármegyék) keresések száma. Tehát olyan a piac, mint egy Forma–1-es verseny rajtja, ahol az autókba alig töltöttek benzint, de a gázadáskor jól hallatszik a motorok robaja.

Nézik a hirdetéseket

A furcsa helyzetet tetézi, hogy az Ingatlanbazár a tavalyi szeptembernél több látogatót számlál szeptemberben és októberben, egy-egy látogató rendszeresen több látogatást tesz, több hirdetést tekint meg, és több időt tölt el a hirdetések oldalain. A megtekintések tehát megvannak, az érdeklődésre pedig a portál biztatja látogatóit, hiszen az ingatlanirodák elemi érdeke, hogy az értékesítés meg is történjen.

Mégis, miért áll a piac?

Eddig is az ingatlanirodák – legalábbis a nagyobbak – generálták az áremelkedés lelassulását, szemben a korábbi nagy árhoz makacsul ragaszkodó tulajdonosokkal. Az Ingatlanbazár szerint azonban őket is meg lehet érteni, hiszen az eladásból származó pénzt ma Magyarországon nagyon nehéz rövid, középtávon úgy befektetni, hogy veszteséget ne hozzon. Márpedig az ingatlanpiac szereplői ezért egyszerre szeretnék az eladás és a vásárlás folyamatát letudni. Itt jön el az igazság pillanata: ki, milyen kamattal és mennyi hitelt tud felvenni a banktól.

Ha jót akarunk magunknak

Az Ingatlanbazár ezért most is azt javasolja, hogy egy-egy ingatlanról, amit megláttunk a Bazáron, és megtetszett, hívjuk fel a kapcsolattartóként megjelölt ingatlanirodát (a telefonszámot egyetlen kattintás után megkapjuk a honlapon), az irodák munkatársai pedig az esetek nagy részében segíteni is tudnak, akár áralku, akár hiteltanácsadás ügyében. Azt is mondjuk el természetesen, hogy az Ingatlanbazárról jöttünk, mert látni fogják a komoly vásárlói érdeklődést rajtunk, és minden ingatlaniroda szereti tudni, az érdeklődők melyik partnernél látták az adott ingatlant. Ha az Ingatlanbazárra hivatkozunk, nemcsak segítségre számíthatunk, de áralkut hozó jobb helyzetbe is juthatunk.