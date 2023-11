Azok, akik rákos vagy leukémiás betegség miatt bekerülnek a gyermekonkológiai osztályra gyakran hetekig, hónapokig vannak itt. Megváltozik a testük, kihullik a hajuk. Előfordul, hogy egy szteroid kezelés mellett nagyobb súlygyarapodás történik náluk, ám valójában az izom és fehérje mennyisége csökken, így változatlanul speciális táplálásra szorulnak. Bőrelváltozás is jelentkezhet rajtuk, étvágyuk az alapbetegség és a különböző kezelések miatt is megváltozik. Súlyos szájnyálkahártya vagy bélgyulladás akadályozza az evést. Ezért is jó, hogy a most beszerzett eszközöket a gyerekek már az osztályon el tudják kezdeni használni, a testösszetétel elemző mérőkészülék jó szolgálatot tesz.

– Ennek az adatai alapján tudunk mi is beavatkozni. A beavatkozás dietetikus segítségével történik, megfelelő diéta formájában – mondta az osztályvezető.

Mozoghatnak is

Az, hogy a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy mozogjanak óriási segítség lesz nekik. Ennek köszönhetően egyrészt nem veszítik el az izomerejüket, csökkentik a csontritkulás kialakulásának veszélyét, és ezáltal a testösszetételük is pozitív irányba változik. S széleskörűen ismert a mozgás lelkiállapotot kedvezően befolyásoló hatása is, ami ebben a nehéz élethelyzetben különösen fontos.