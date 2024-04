A nagyböjti időszakot követően a húsvét egy olyan hagyományokban gazdag ünnep, amelynél különösen nagy szerepet kap a vendégvárás és a bőségesen megpakolt asztal. Ilyenkor sok friss, hűtést igénylő alapanyag kerül a konyhákba, és van, hogy a maradékok az ünnepek utáni napokban se fogynak el. Nem kell azonban, hogy ezek az ételek a szemetesben végezzék.

A húsvét után roskadozik az asztal a sonkától

Fotó: Novotni Ákos Attila

A megfőzött sonka több napig is fogyasztható marad, ha hűtőben tároljuk. Felkockázva ízesíthető vele tészta vagy rizs alapú étel, illetve tavaszi zöldségekkel kombinálva saláták alapja lehet, de egy egyszerű tojásrántottát is fel lehet dobni vele. Az élelmiszerpazarlás megelőzését célul kitűző Maradék nélkül program javaslata szerint megpirítva krémlevesek tetejére is szórhatunk a sonkából, pépesítve készülhet belőle szendvicskrém, amit akár zöldségekbe, például gombába is lehet tölteni.

A sonka főzőlevét se kell kiönteni - miután kihűlt, tegyük a hűtőszekrénybe pár napra, vagy ha később szeretnénk felhasználni, akkor a fagyasztóba. Bableves alaplevének például kiváló, de a lencséből készült főzelékhez vagy leveshez is felhasználható, illetve akár töltött káposzta is főhet benne.

Húsvét után általában a fonott kalácsból is van bőven maradék, ami, akárcsak a kenyér, szeletelve is lefagyasztható. A kalács felhasználásával ezen kívül nagyon sokféle édesség készíthető: alapja lehet a mákos gubának, máglyarakásnak, vagy bármilyen gyümölccsel kombinálva kalácspuding, egy kis vajjal összemorzsolva pedig sajttorta készülhet belőle.

A húsvéti asztalról a friss zöldségfélék is elengedhetetlenek - ezeket hűtőszekrényben érdemes tárolni, kivéve a hidegérzékeny zöldségeket, mint a paradicsom, burgonya, édesburgonya, vöröshagyma és fokhagyma.

A retket érdemes vízzel átitatott papírtörlőbe tekerni, majd a magas páratartalom biztosítása érdekében egy nyitott szájú nejlonzacskóba tenni, és így a hűtőszekrénybe. Ezzel a módszerrel az ünnepi időszakot követően is néhány napig friss és ropogós marad a zöldségféle. Az újhagyma ugyanígy, nyitott zacskóban vagy vízbe állítva, hűtött körülmények között őrzi meg leginkább frissességét. A kígyóuborkát is felszeletelés után célszerű vízbe tenni, majd a hűtőbe, a hosszabb eltarthatóság érdekében.

A Maradék nélkül program arra is felhívja a figyelmet, hogy ha kissé megfonnyadtak a zöldségek, mert nem volt megfelelő a tárolás, de romlás jelei nem mutatkoznak, akkor élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelentek, vagyis felhasználhatók turmixok, szószok, főzelékek, levesek készítéséhez.