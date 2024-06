A teljes foglalkoztatottság elérése, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat- és munkajövedelem-szerzés elősegítése érdekében a kormány 2024. június 17-től ismételten meghirdette a ,,Nyári diákmunka 2024” munkaerőpiaci programot, amelynek keretében bértámogatást nyújt a 16-25 éves, nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.

Már a Pécsi Egyházmegye is várja a fiatalok jelentkezését nyári diákmunkára.

Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató és dr. Tigelmann Éva főosztályvezető a kormányhivatal képviseletében, Ormosy Petra a Pécsi Egyházmegye turisztikai kft.-jének infopont vezetője tájékoztatta a sajtó munkatársait a Magtár Rendezvényházban.

Mint elmondták, a program július 1. és augusztus 31. között biztosít munkalehetőségeket a fiatalok számára, változatos területeken. Tavaly óta a Pécsi Egyházmegye is bekapcsolódott ebbe, így az ő turisztikai, illetve vendéglátó helyszínein is van lehetőségük a fiataloknak kipróbálni magukat egy-egy pozícióban.

Jelentkezni azonban már június 17-től lehet, a foglalkoztatási osztályokon, Baranya vármegye járásaiban összesen hét helyszínen. A diákigazolványt és a személyes okmányokat szükséges a fiataloknak magukkal vinniük a jelentkezéshez.

A nyári diákmunka során pénzt és tapasztalatot gyűjthetnek a fiatalok



– Minden diáknak fogunk tudni lehetőséget biztosítani arra, hogy valamely területen munkát vállaljon, ezáltal tapasztalatokat szerezzen, akár jövőbeli munkahelyre találjon, s nem utolsó sorban pénzt keressen – hangsúlyozta Müllerné dr. Juhos Bernadett.

Általában ez hatórás munkaviszonyt jelent, azonban van lehetőség az egyéni igények rugalmas figyelembevételére.

A mezőgazdasági ágazatokban, civil és egyházi szervezetek mellett vállalkozásoknál és önkormányzatoknál is nyílik lehetőség munkát vállalni.

Mindehhez a kormány idén is támogatást nyújt, egyes szektorokban akár 100 százalékos bértámogatást is kaphatnak a diákokat foglalkoztató szervek.

– Minden évben egyre több forrás áll rendelkezésre a diákmunka támogatására. Idén közel 4 milliárd forintot szán e célra a kormány országosan, Baranyára vonatkoztatva ez 226 millió forintot jelent – mondta el dr. Tigelmann Éva.

Így a tavalyi év több mint 1000 diák nyári diákmunka-támogatásához képest az előzetes becslések alapján idén arra számítanak, hogy közel 2000 fiatalnak is nyújthatnak segítséget a nyári pénzkereseti, tapasztalatszerzési lehetőséghez.