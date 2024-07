Az októberig regnáló jelenlegi városvezetés részéről azt állítják, hogy a pécsi repülőtérről ősszel és jövő nyáron is lehet majd utazni különböző desztinációkba. Idén novembertől hetente kétszer indulnak járatok Málta és München irányába Pécsről, Korfura viszont csak a téli szezonban nem lehet elutazni Pogányból. A városi önkormányzattól függő helyi lap azt is közölte, hogy állítólag már a következő nyárra vonatkozó menetrenden is dolgoznak.