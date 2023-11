Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Kedd

Délutánig a borult égből sokfelé várható eső, de az északkeleti határszélen és az Északi-középhegységben havas eső, hó is lehet. Délután nyugat felől szűnik a tartós eső, és záporok fordulnak elő. Délelőtt a délkeleti, délután az északnyugati szél erősödik meg. 0, +7 fok lesz, Északkelete lesz a hűvösebb.

Szerda

Északkeleten még gyakran lesz erősen felhős az ég, és itt hózáporok is előfordulnak. Máshol többórás napsütés valószínű. -3 és +4 fok közötti értékeket mérhetünk. Több helyen lehet már téli nap, egész napos faggyal.

Csütörtök

Délnyugat felől beborul az ég, és elszórtan fordul elő csapadék: ÉK-en hó, havas eső, máshol eső. Reggel -13 és -2, délután 0 és +10 fok között várható a hőmérséklet. A déli szél megélénkül, enyhülés kezdődik.

Péntek

Erősen felhős, borongós időre van kilátás szórványosan esővel, záporral. +10 fok köré melegszik a levegő.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.