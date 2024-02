Fokozatosan mindenütt megszűnik a köd, a legtöbb helyen napos, fátyolfelhős idő várható, de a főváros tágabb környezetében és az Északi-középhegységben még a déli órákban is sok lesz a felhő. Csapadék is leginkább ezen a területen várható kisebb eső, zápor formájában. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, az Alpokalján meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 19 fok között valószínű.

Kedd

A Dunántúlon reggelre megnövekszik a felhőzet, így ott általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg a Dunától keletre többnyire napos idő várható fátyolfelhőkkel. A nap második felében aztán arrafelé is elkezd délnyugat felől megnövekedni a felhőzet, északkeleten viszont késő estig derült vagy kissé felhős maradhat az ég. Reggelre néhol pára-, ködfoltok kialakulhatnak. Csapadék általában nem valószínű, de a Dunántúlon egy-egy zápor előfordulhat. A délkeleti, keleti szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 4, 10 fok között alakul, de nyugaton és északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délután általában 15 és 21 fok közötti értékek valószínűek, de nyugaton ennél pár fokkal alacsonyabbat is mérhetnek.

Szerda

Egy mediterrán ciklon szakadozott felhőkarja húzódik az ország fölé, így változóan felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Legkevesebb napsütés nyugaton, délnyugaton, a legtöbb északkeleten ígérkezik. Csapadék nem valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali 3, 9 fokról délutánra 13 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Az eddigiekhez hasonlóan alakul az időjárás orvosmeteorológiai szempontból. Fronthatás nem várható, de melegfronti jellege van a légkörnek. Az arra érzékenyeket fejfájás, szédülés, migrén gyötörheti. Ágynyugalom, elsötétített szobában néhány óra pihenés, fájdalomcsillapító gyógyszer a tüneteket jelentősen csökkentheti. A nappali maximumhőmérséklet a sokéves átlag fölé várható, a reggelek azonban hűvösek, ennek megfelelően javasolt rétegesen öltözködni.