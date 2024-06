Általában sok napsütésre van kilátás. Ugyanakkor délnyugaton több lehet a felhő, majd délután, estefelé északabbra is képződhetnek gomolyfelhők. Reggel, délelőtt délnyugaton, majd átmeneti szünetet követően a déli országrészben, estefelé pedig akár északabbra is kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás kíséretében. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

Szerda

Erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul. A keleti szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, zivatar térségében viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet 14 és 21, a csúcsérték 24 és 33 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

Csütörtök

Erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre számíthatunk. Többfelé kialakulnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet. A keleti, délkeleti szél többfelé megélénkül, zivatarban megerősödhet vagy viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 14, 20, délután 24, 31 fok között várható.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Meleg, nyári időnk lesz, mely leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lehet. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást