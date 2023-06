A vagyonvédelmi cég mintegy 50 fővel kevesebb dolgozót jelentett be a NAV-hoz, mint ahányan a társaság járulékbevallásban szerepeltek. Ez a biztosítottak bejelentésére szolgáló ’T1041-es bejelentőlapok és a bevallások adatainak összevetésekor derült ki. A NAV a probléma nyomán megvizsgálta a cég egyéb adózási előzményeit is, és az általános forgalmi adónál is hibát talált.