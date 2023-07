A tévedésbe ejtésben esetenként a 21 éves fia is segített, akivel a gyanú szerint tavaly decemberben arra is rávették a sértettet, hogy az egyik bankban többmilliós hitelt vegyen fel, majd azt adja kölcsön nekik. Ismét azt ígérték, hogy majd ezt a kölcsönt is visszafizetik neki a különböző bizniszeik bevételeiből. A csalók azonban nem akarták megadni a tartozást, hiszen erre nem is lett volna lehetőségük, ugyanis az általuk emlegetett üzletek, kinnlevőségek, egyéb várt bevételek valótlanok voltak. A pénzre a megélhetésük, illetve a kiadásaik fedezésére volt szükségük.

A 21 éves férfi a sértettnek több alkalommal adott kölcsön kisebb-nagyobb összegeket arra, hogy az általuk kicsalt banki hitel törlesztőrészleteit fizetni tudja. A sértettnek azt állította, hogy a pénzt a főnökétől kérte, amit vissza kell fizetnie, azonban volt, hogy még abból az összegből is eltettek arra hivatkozva, hogy költségeik keletkeztek. Később azonban a sértettnek kellett teljes egészében visszafizetni az általa átvett és a csalók által eltett összeget is.

A 47 éves férfit azzal gyanúsítják továbbá, hogy a 38 éves kölkedi férfival épületbontási munkálatokban történő részvétel és üzleti részesedés ígéretével átvertek egy másik dunaszekcsői férfit is. A sértett több mint 2 millió forintot adott át nekik, azonban az ígért munkákat nem kapta meg, hisz’ ilyen munkák szerzésére nem volt lehetőségük a csalóknak, azokat csak alaptalanul ígérték a pénz megszerzése érdekében.

Mindhárom gyanúsított ellen csalás bűntett elkövetése miatt nyomoz a főkapitányság. Az apát és fiát őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat, a kölkedi férfi szabadlábon védekezhet az eljárás során.