Mint kiderült a 25 éves pécsi férfinek társa is volt, egy 16 éves szigetvári személy, akik október 9-ére virradóra pénzt tulajdonítottak el egy zöldségespavilonból, illetve egyéb termékeket is elvittek, majd betörték egy busz szélvédőjét, illetve egy üzlet ablakát is. Pár nappal később egy helyi fiatalkorú is csatlakozott hozzájuk, ekkor már két üzletbe és egy büfékocsiba mentek be, ahonnan pénzt, mobiltelefonokat, médiabokszokat zsákmányoltak.

A feltételezett elkövetőket elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki. Ellenük többrendbeli lopás, valamint rongálás miatt indított nyomozást a Komlói Rendőrkapitányság.

A pécsi és szigetvári elkövetőket őrizetbe vették, akiknek letartóztatását október 15-én rendelte el a járásbíróság, míg komlói társuk szabadlábon védekezhetett.