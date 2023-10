Október 14-én sikeresen nemzeti minősítő vizsgát tettek több komponensből is. Helyt állt a csapat egy közepes városi kutató-mentő (USAR) tevékenységben és műszaki mentésben is. Önállóan felszámoltak két kárhelyszínt, a sérültek kimentésénél pedig együtt kellett dolgozniuk egy alegységgel is.

A vizsgán olyan képességekre tettek szert, amellyel biztonsággal tudnak áthatolni romosodott épületek falain, ott talált sérülteket ellátni és gyorsan kiemenekíteni őket onnan.