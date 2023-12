Mindez természetesen csak szimulált helyzet volt. A Pécsi Nemzeti Színházban tartotta ugyanis vármegyei ellenőrző gyakorlatát a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, hétfő délelőtt tűzoltók lepték el a Pécsi Nemzeti Színház területét.

A feltételezések szerint a díszletraktárban tűz ütött ki, az épületben ekkor tizenhatan tartózkodtak, azonban kilenc ember nem tudott kijönni. Hárman a raktárban életüket vesztették, hatan az épület különböző helyiségeiben rekedtek – páran eszméletüket vesztették.

A pécsi hivatásos tűzoltók tizenheten, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat két szolgálatban lévő tagja, illetve a komlói és siklósi hivatásos tűzoltók öten-öten vettek részt a gyakorlaton. A mentendő személyeket a színház munkatársai játszották.

A színház körül nyolc jármű állt, így bőven voltak kíváncsiskodók a belváros közepén. De hogy hogyan is zajlott a gyakorlat, azt most Önök is megnézhetik: