Két kisteherautó és négy munkagép állt az épületben, valamint gázpalackokat is tároltak a csarnok másik végében. A helyszínre kiérkeztek a sásdi, a kaposvári és a dombóvári hivatásos tűzoltók, akik három vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatok közben kivittek az épületből három palackot, amelyeket nem ért el a tűz. A helyszínre a szentbalázsi önkéntes tűzoltók is kiszálltak, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.