A rendőrök azonosították, majd december 6-án kihallgatták az elkövetéssel gyanúsítható 22 éves soproni férfit. Azonban nem csak ő lett gyanúsított, az anyját szintén kihallgatták, mert a gyanú szerint ő is tevékenyen részt vett az online pénzcsapolásban.

Mindkettőjük ellen csalás miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.

Hasonló eset fordult elő 2024. január 4-én is. Akkor egy pécsi nőt hálóztak be a már jól ismert gyanús tranzakciós mesével a csalók. Tőle több mint ötmillió forintot csaltak ki. Noha az elkövetőket ebben az ügyben még keresi a rendőrség, a pénz már meglett. A bankszámlát – amelyre a csalók a pénzt elutaltatták – időben zárolták, így a sértett szinte teljes kára megtérült - számolt be a Police.hu.