A felszámolt kábítószer-kereskedő hálózat legfelsőbb szintjén lévő vádlott mintegy 9 hónapon keresztül havi rendszerességgel értékesített kokaint, illetve amfetamint, amellyel 16,1 millió forintos bevételre tett szert.

A másik vádlott maga fogyasztotta el a kábítószert, míg a harmadik továbbértékesítette többek közt fiatalkorúak számára is. A negyedik vádlott egy másik hálózatból szerezte be az amfetamint és marihuánát, ez utóbbit csak fogyasztotta, míg előbbit értékesítette is. Az ügyben elsőfokon eljárt Szekszárdi törvényszék a II.r. vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 10 év szabadságvesztés büntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra, a III. r. vádlottat kábítószer-kereskedelem miatt 5 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra, a IV.r. vádlottat kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 8 év szabadságvesztés büntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.