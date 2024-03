Egyre több az online csalás, és ezzel párhuzamosan az elfogások száma is emelkedik. A Kiberpajzs intézményközi összefogás alapító tagja, a rendőrség tájékoztatása szerint a bűnözők célja mindig ugyanaz: megszerezni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, és ellopni a pénzüket. Volt, hogy online piactéren a kiberbűnözők vevőként jelentkeztek be az eladónál, elkérték az e-mail címét, majd egy futárszolgálattól érkező levélben kérték a vásárlás megerősítését. Az eladó megadta az netbanki adatait, majd pár napon belül pénzmosásra használták fel a számláját: közel 6 millió forint érkezett rá, ami 5 perc után el is tűnt, a megtakarításaival együtt.