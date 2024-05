Az ünnepélyes megnyitó után elrajtolt a megmérettetés. A versenyzők forgószínpadszerű állomásokon különböző feladatokkal szembesültek. Elméletben és gyakorlatban is tesztelték magukat: tesztlapot töltöttek ki, és különböző szituációs feladatokban is helyt kellett állniuk, hiszen az oktatási intézményekben egy-egy diákcsíny könnyen válik bűncselekménnyé, az interaktív helyszíneken az iskolaőröknek az elméleti tudásuk hasznosításával kellett megoldaniuk a váratlan helyzetek során felmerülő kihívásokat. Ezen feladatok között volt iskolai verekedés, valamint egy öntudataln állapotan lévő diáknak is segítséget kellett nyújtaniuk, továbbá egy tűzvédelmi-mentési gyakorlat során pedig ki kellett menekíteniük a folyosón maradt tanulókat.

A jó hangulatú rendezvényen, amelynek célja a csapatépítés, az iskolaőrök szakmai felkészültségének ellenőrzése, valamint az intézkedések készségszintű elsajátítása, a vármegyében található öt rendőrkapitányság iskolaőrei vettek részt.

A versenyt végül a Mohácsi Rendőrkapitányság csapata nyerte, a második helyezést a Siklósi Rendőrkapitányság szerezte meg, a harmadik helyen pedig a Pécsi Rendőrkapitányság végzett.

A legjobb elméleti versenyző Dohoczki Tünde (Siklósi Rendőrkapitányság), míg a legjobb helyzetfelismerő iskolaőr Fáy Judit Eszter (Mohácsi Rendőrkapitányság) volt.